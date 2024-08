Futebol Feminino: Quem são Lorena e Portilho destaques da seleção em Paris

Pelo lado denfensivo, Lorena é o paredão do Brasil em Paris. Com 27 anos, a arqueira do Grêmio está recuperada de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo, que a deixou onze meses parada e, consequentemente, fora da Copa do Mundo da Austrália.

E pegar pênalti não é novidade para ela! Antes de segurar as cobranças contra Japão e França em Paris, ela pegou quatro pênaltis na She Belives Cup, na partida que rendeu a medalha de bronze para o Brasil este ano.

Goleira Lorena em ação durante treinamento da seleção brasileira feminina Imagem: Divulgação/Instagram

Natural de São Paulo, Lorena está no Grêmio desde 2019 e, em 2021, foi convocada pela primeira vez para a seleção brasileira, pela então treinadora Pia Sundhage. Com o Brasil, conquistou a Copa América e terminou o campeonato sem tomar gols, sendo eleita a melhor goleira da disputa.

No sábado, Lorena e Gabi estarão em campo contra os Estados Unidos, para reeditar as finais de 2004 e 2008, de Atenas e Pequim, e quem sabe conseguir a revanche diante das americanas. Atualmente, os Estados Unidos possuem o melhor ataque da competição, com 11 gols. A disputa pelo ouro acontece neste sábado, às 12h, no horário de Brasília em Paris.