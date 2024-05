Liga dos Campeões: Brasileiros estão em Londres e a maioria sem ingresso

Para conseguir um ingresso direto com a Uefa, era necessário fazer um cadastro no site da entidade e aguardar por um sorteio que eu, particularmente, nunca vi nenhum conhecido ser selecionado. A ideia foi partir pra sites segundários de vendas e até para os cambistas internacionais! Sim, existem cambistas que estão presentes nos grandes eventos e conseguem disponibilizar entradas para os clientes. Como? Não entendo nessa artimanha. Mas eles sempre conseguem, no mundo todo.

O 'copo cheio' é que Londres é uma cidade linda e que os bares estão cada vez mais agitados! Ontem, fui em um de música ao vivo que rendeu pela madrugada! Quem ficar de fora, ao menos, não vai sair do clima da decisão, já que diversos pubs prometem uma transmissão animada da partida, acompanhada de muita festa.

A Fanfest

Como já disse, a festa em Londres está linda! Aos arredores da Picadilly Circus e da Oxford Street a movimentação é intensa! As atividades interativas são diversas na festa oficial evento. Os amantes do futebol se divertem em partidas de video game, em disputas de X1 (aquele tradicional um contra um) e também podem fazer aquela foto ao lado dos times finalistas e da bola gigante da competição.

Na caminhada pela festa, o torcedor se depara com as camisas dos times, além de poder tomar aquela cerveja no trio elétrico dos futuros campeões. Vários shows agitam a avenida. Tem lojinha com produtos da Champions, e o grande momento fica pra quem quiser passar um tempinho na fila pra tirar a foto com a taça. E vamos ser sinceros? "Perder" esse tempinho até vale a pena, já que ver o trofeu sendo erguido no estádio está cada vez mais distante dos planos, mesmo com um Wembley com capacidade para 90 mil pessoas!

É Champions League meus amigos! Loucura!!