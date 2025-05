Passividade e saque vulnerável foram cruciais na eliminação de Bia Haddad

Bia diz ter saído da quadra vendo o jogo com bons olhos. "Pequenos pontos fizeram a diferença no primeiro e no segundo sets. No segundo, eu não joguei tão mal. No terceiro, eu fui quebrada logo de cara e, com uma jogadora que está solta, não tem nada a perder, você jogar um 3/0 ou um 2/1 no terceiro muda muito. O cenário poderia ter começado diferente ali se eu tivesse aproveitado o 30/40 que eu tive no segundo game do terceiro set. Mas é tênis. É detalhe. Vejo o jogo com olhos positivos. Bastante coisa positiva aconteceu no jogo."

É um ponto de vista um tanto mais otimista do que o meu, evidentemente. Vi uma Bia passiva, que durante a maior parte do jogo aceitou trocar bolas sendo menos agressiva e deixando Baptiste correr riscos, ditando o ritmo.

Quando a americana passou a converter os break points, o placar começou a refletir o que se via em quadra. Do começo do segundo set até o fim do jogo, a brasileira só teve um bom momento: quando devolveu uma quebra no fim da segunda parcial. Baptiste venceu 12 de 15 games na "reta final". Eu não chamaria isso de detalhe.

