Ao voltar a vencer, Fonseca manda recado poderoso ao circuito

Antes de Roland Garros, foram três derrotas seguidas e, de repente, João Fonseca deu seus primeiros sinais de insegurança na temporada, deixando expostos alguns dos pontos fracos de seu jogo. O hype, evidentemente, diminuiu, e os 20 dias sem competir tiraram o carioca de 18 anos dos holofotes. As expectativas diminuíram e até alguns de seus grande entusiastas duvidavam de seu desempenho no torneio francês este ano. O ex-número 1 do mundo Andy Roddick, fã assumido de Fonseca, apostava em uma vitória de Hubert Hurkacz nesta terça-feira.

A resposta veio com uma atuação brilhante do começo ao fim. Fonseca anulou o poderoso saque de Hurkacz, foi superior do fundo de quadra e dominou o adversário em todos aspectos. Com o serviço, disparou mais aces, venceu mais pontos com o primeiro saque e fez estrago no segundo serviço do polonês.

Do fundo de quadra, foi agressivo na medida certa. Manteve bolas fundas e pesadas, prendeu o polonês lá atrás, evitando suas perigosas subidas à rede, e jogou o rival de um lado para o outro, explorando a nada brilhante movimentação de um tenista de 1,96 m de altura. Hurkacz, que não gosta de jogar se defendendo, viu-se sem opções durante a maior parte do duelo.