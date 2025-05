5 motivos para ser otimista na estreia de João Fonseca em Roland Garros

1) Estar na final em Genebra no sábado significa que Hurkacz teve pouco tempo para treinar em Paris e se ajustar às condições locais. Mesmo confiante e com ritmo de jogo, há sempre uma adaptação necessária, e as quadras em Paris são mais lentas do que no ATP de Genebra, o que tira um pouco da eficiência dos golpes mais retos e agressivos de Hurkacz.

2) Hurkacz é um excelente sacador, e as devoluções não são exatamente o ponto mais forte do jogo de Fonseca. É uma combinação ruim para o brasileiro, maaaaas no saibro e ao longo de cinco sets, Fonseca terá tempo para ler e pegar o tempo de bola no serviço do polonês.

Não é por acaso que, à exceção de Wimbledon, o desempenho de Hubie (e o de vários dos tenistas considerados "sacadores") em jogos de cinco sets é bem inferior ao que indica seu histórico em melhor de três. Se João conseguir alongar a partida, suas chances aumentarão exponencialmente.

3) Fonseca tem mais potencial para fazer um "jogo de saibro" (com mais top spin e margem de segurança, mexendo o adversário e construindo pontos com calma) do que Hurkacz, que é mais eficiente com bolas retas e agressivas, mas também corre mais riscos. Logo, se João conseguir alongar as trocas de bola e segurar o oponente no fundo, também pode levar grande vantagem nesse sentido.

4) As melhores atuações de Fonseca este ano vieram contra tenistas de ranking superior. Quando entrou em quadra como favorito, o carioca não rendeu tanto. Foi o que aconteceu contra De Jong em Estoril e Marozsan em Roma - duas de suas derrotas recentes. Agora, em Paris, o carioca será outra vez o nome de ranking inferior na quadra. Ainda que seja o favorito nas casas de apostas, é possível que Fonseca entre em quadra mais solto, sem a metafórica bigorna nos ombros.

5) Como será o último da Quadra 7, o jogo entre Fonseca e Hurkacz deve começar por volta das 17h/18h locais, o que significa temperaturas mais baixas. A previsão é de tempo nublado, até com pequena chance de chuva. E temperaturas mais baixas, combinadas com umidade mais alta, também significam condições de jogo mais lentas, o que tende a reduzir a eficiência do saque de Hurkacz (basta lembrar o quanto sofreu o americano Ben Shelton para fazer seu saque andar na noite de domingo). Bom para o brasileiro.