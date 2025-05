Inspiração eterna de Rafa já funciona em Roland Garros

"Consigo lidar com a dor do lado direito, mas de vez em quando afeta meu nervo. Consigo jogar assim, mas como pressiona meu nervo, não consigo levar uma vida normal. Todos os dias, acordo com medo. Nesta semana, mandei uma mensagem de texto ao meu técnico às 5h da manhã porque não conseguia dormir. Mentalmente, está me afetando. Sou teimosa, então não vou me aposentar até que os médicos me digam para fazê-lo. E converso com eles todos os dias."

"Já aceitei o fato de que vou me aposentar cedo e que, no dia seguinte, vou direto para a sala de operações. Sei disso desde que comecei a ter esses problemas nas costas. O tênis me dá muito todos os dias. Ainda não tenho nem 27 anos, então se me disserem para parar aos 30 ou 32, será assim. Mas se eu conseguir resistir a isso de algum modo, vou tentar."

As frases acima são da espanhola Paula Badosa, atual número 10 do mundo, ao Eurosport. É nessas condições que a jovem que completou 27 anos em novembro do ano passado disputa Roland Garros este ano. A mesma Badosa que, nesta segunda-feira, bateu de virada a ex-número 1 do mundo Naomi Osaka na Quadra Philippe Chatrier.