Nadal, enfim, teve a despedida que merecia em Roland Garros

Despedidas, no tênis, têm um quê de cruel. Por mais belas que sejam, elas costumam vir depois de derrotas. Por isso, quando a Federação Internacional de Tênis (ITF) fez uma cerimônia para Rafael Nadal durante a Copa Davis, no ano passado, houve quem criticasse (e não foram poucos). A Espanha estava eliminada, e Rafa acabava de ter uma atuação muito abaixo do seu melhor. Antes, Nadal já havia se despedido sem grande cerimônia tanto do torneio de Roland Garros quanto dos Jogos Olímpicos, que também foram em Paris.

Hoje, contudo, foi à altura do que Rafa merecia, do que Rafa simbolizou para o tênis. Em sua primeira edição desde 2004 sem o espanhol na chave, Roland Garros compensou com uma homenagem sem igual - a começar por colocar todos espectadores da Quadra Philippe Chatrier vestidos da cor do saibro, com camisas que diziam "Merci, Rafa".

Houve clipe no telão, houve aplausos de pé e houve um belo discurso de Rafa, mas o melhor veio no fim. Primeiro, com a entrada triunfal do resto do Big Four para abraçá-lo pessoalmente. Depois, com Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray na quadra, a Federação Francesa revelou uma placa com o nome de Nadal que ficará no saibro da Chatrier para sempre. Um registro do tamanho do que o espanhol, campeão 14 vezes ali, representa para Roland Garros.