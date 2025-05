Sorteio de Roland Garros é generoso com Bia Haddad e João Fonseca

O primeiro grande obstáculo no caminho do número 1 do Brasil seria Jack Draper (#5), que pode ser seu rival na terceira rodada. O britânico derrotou João em Indian Wells (6/4 e 6/) e, recentemente, foi vice-campeão do Masters 1000 de Madri.

Para Bia (#23 do ranking), a chave é ainda mais, digamos, amistosa. A brasileira, que vem se recuperando de uma péssima fase e acabou de derrotar a número 9 do mundo, Emma Navarro, chegará em Paris em um momento muito melhor. Afinal, nesta semana, no WTA 500 de Estrasburgo, venceu três jogos seguidos pela primeira vez na temporada (e pode ir mais longe). A paulista é favorita contra Hailey Baptiste (#70) e o mesmo será o caso na segunda rodada, contra uma qualifier ou a japonesa Moyuka Uchijima (#58).

O melhor? Se chegar à terceira rodada, Bia pode rever Navarro, que no saibro não é sombra da bela tenista que é em quadras duras. As outras possibilidades seriam a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (#71), a convidada francesa Diane Parry (#105) e a americana Robin Montgomery (#116). Ou seja, Haddad Maia tem possibilidades nada, nada ruins de alcançar a segunda semana em Paris.

Por último, vale citar que até Thiago Monteiro (#130) tem o que comemorar com o sorteio de hoje. Além de escapar dos cabeças de chave, o cearense pagou na estreia o tcheco Vit Kopriva (#85), que não é nenhum gênio. Ainda assim, o europeu deve ser visto como favorito, pois vem de bons resultados no saibro (campeão no Challenger de Nápoles, quartas de final no ATP de Marraquexe e terceira rodada no Masters 1000 de Roma, onde bateu o ótimo argentino Sebastian Báez). Monteiro, por sua vez, vem de cinco derrotas seguidas.

