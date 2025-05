Alcaraz e o respeito por Sinner até na festa

No caso, era o número 1 do mundo o seu oponente abatido na final do torneio italiano. E sejamos honestos: Alcaraz nem precisava tanto. Era um canto de "Campeones", uma celebração que não citava o oponente nem mostraria desrespeito. Imagino que Sinner, um jovem que mostra maturidade muito além de seus 23 anos, teria entendido ao ouvir a festa do rival. Não é divertido digerir uma derrota ouvindo o time adversário festejar, mas é perfeitamente compreensível.

Ainda assim, Alcaraz, 22 anos, fez questão de conter a intensidade da festa em nome da possibilidade de Sinner ainda estar por perto. Haveria outros momentos para festejar com mais intensidade, imagino. E o espanhol, atual número 2 do mundo, foi um cavalheiro.

O tênis está em boas mãos.

.

