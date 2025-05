Carlos Alcaraz e o nível 11 que só ele tem

0:00 / 0:00

Esse nível estratosférico, um nível 11 numa escala de 1 a 10, ficou evidente mais uma vez neste domingo, na final do Masters 1000 de Roma. Uma decisão em que Alcaraz foi o melhor em quadra do começo ao fim, ainda que um tanto exigido por Sinner, que chegou a conquistar dois set points na primeira parcial. O italiano desperdiçou ambos. Primeiro, errando uma devolução de direita. Depois, com uma afobada paralela de esquerda. Alcaraz não perdoou.

Carlitos não só começou o tie-break abrindo 3/0, com direito a dois aces, como fechou o game com um pontaço e alcançou um nível mais alto ainda na segunda parcial. No "11", Alcaraz foi soberano. Incluiu mais curtas, disparou direitas indefensáveis, mexeu o menos móvel Sinner para os dois lados e abriu 5/0. Acabou vencendo por 6/1 e mandando um claro recado ao circuito. No seu melhor, Alcaraz é "o" melhor do mundo.

Coisas que eu acho que acho:

- O nível 11 de Alcaraz foi aquele do memorável duelo de cinco sets com Sinner no US Open. Ele também apareceu no quinto set de Roland Garros, no ano passado. Sim, contra o mesmo Sinner.

- Sim, Sinner tira de Alcaraz sua melhor versão. O espanhol sabe a ameaça que o italiano significa e joga quase sempre de maneira muito mais disciplinada. Contra Jannik, Carlitos sabe que não há margem para desvios ou viajadas.