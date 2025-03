A melhor história de Indian Wells é Fernando Romboli na semi de duplas

- Romboli passou a maior parte de sua carreira de duplas tendo destaque no circuito Challenger e navegando entre 100-150 no ranking. Não conseguia "furar a bolha" e entrar nos ATPs com a frequência necessária para brigar por coisas maiores. Só ganhou seu primeiro ATP 250 aos 32 anos e, ainda assim, com outra história insana por trás (leia aqui).

- Em 2018, durante o Challenger de Campinas, Romboli e eu batemos um papo sobre as dificuldades de se manter em atividade só disputando duplas em Challengers, onde a premiação é muito menor. Muito do que foi dito ali ainda é a realidade do circuito. Vale a pena ler.

.

