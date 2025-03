SporTV apela para Challenger para conseguir mostrar João Fonseca

O problema é que agora não sobrou quase nada na mesa, e resta à gigante do Jardim Botânico comer pelas beiradas. É justamente isto que acontece esta semana, quando o SporTV mostra, a partir desta quarta-feira, o Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos. Só porque João Fonseca está lá e estreia hoje, às 14h (de Brasília) - e sim, haverá transmissão ao vivo no SporTV3.

Challengers são torneios menores. Uma espécie de segunda divisão do circuito, onde a maioria das chaves é formada por tenistas fora do top 100. Tipo de torneio que o SporTV mostra muito raramente, sobretudo quando a competição é fora do Brasil. Phoenix é uma bela exceção, não só pelo bom prêmio (175 pontos para o campeão), mas pela data. O torneio é disputado durante a segunda semana do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, e acaba atraindo nomes de peso que perderam de forma precoce no evento "vizinho". É o caso de Fonseca, eliminado na segunda rodada em IW.

Em Phoenix, os oito cabeças de chave são top 100: Nuno Borges (#36 do mundo), Flavio Cobolli (#40), Pedro Martínez (#41), Jan-Lennard Struff (#46), Aleksandar Vukic (#64), Luca Nardi (#67), Roman Safiullin (#69) e Arthur Rinderknech (#73).

Fonseca, 80º do ranking, estreia contra o russo Pavel Kotov (#102) e pode ganhar posições valiosas no ranking se fizer uma boa campanha. O brasileiro pode até se aproximar do top 60 de conquistar o título.

Coisas que eu acho que acho:

- Nos bastidores, escutei algo sobre a Globo estar buscando compartilhar direitos com a Disney. Não me parece uma boa ideia para o Mickey. Até onde sei, o tênis se tornou estrategicamente muito importante para o grupo americano, sobretudo porque o caro (R$ 62,90) pacote completo do Disney+, aquele que transmite jogos em mais de uma quadra ao mesmo tempo, perderia assinantes em uma possível divisão de direitos com a Globo. Além disso, não custa lembrar que o SporTV sempre teve números de audiência maiores nos torneios compartilhados (caso do US Open durante muito tempo).