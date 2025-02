Nem Nadal, nem Alcaraz: Fonseca traz fanatismo que Rio Open nunca viu

De um lado, pessoas amontoadas na grade lateral da quadra 8. No fundo da quadra 7, adultos e crianças equilibram-se nas pontas dos pés, empunhando smartphones com braços em riste, filmando por cima da tela verde colada na grade. Do outro lado, junto à quadra 6, mais amontoados de gente, com pessoas de pé em cima de bancos e crianças penduradas em galhos de árvore. Valia de tudo em busca de um filme, uma foto, um frame de João Fonseca. Um conjunto de cenas que, em 11 edições do Rio Open, não vi nem com Rafael Nadal nem com Carlos Alcaraz.

O jovem de 18 anos fez sua primeira aparição no Rio Open 2025 nesta segunda-feira, quando bateu bola às 18h, recém-chegado de Buenos Aires. Na capital argentina, conquistou seu primeiro título de nível ATP e tornou-se o brasileiro mais jovem a levantar um troféu assim. Em janeiro, no Australian Open, derrubou o top 10 Andrey Rublev. Antes, em dezembro, venceu o Next Gen Finals, torneio que reuniu os oito melhores tenistas de até 20 anos na temporada 2024. O hype é mais do que justificado. A elite do tênis mundial já trata João Fonseca como um dos futuros postulantes a títulos de slam e postos no top 10.

Fonseca saiu da coletiva direto para o vestiário e, de lá, rumou para a entrevista coletiva, em uma sala lotada de jornalistas igualmente famintos por frases, imagens, caras e bocas. Era tanta gente que a organização do torneio precisou estabelecer um limite: apenas um jornalista de cada veículo podia estar na coletiva. Medida que não foi necessária nem com Nadal nem com Alcaraz. Nem nos anos em que a imprensa espanhola veio em bom número ao torneio.