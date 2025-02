Fonsequizado, Rio Open abre 11ª edição pensando em expandir

"A quadra não comporta mais João Fonseca. Precisa de uma quadra maior. Não tem mais como ter uma quadra de seis mil lugares com Fonseca. Não é Zverev. Não é Rune. Não é Musetti. É João Fonseca. Que legal que a gente tem esse problema, mas de fato a gente está olhando a longo prazo para ele."

Quem disse isso foi Luiz Carvalho Procópio, diretor do Rio Open, em recente conversa com Fernando Meligeni e Fernando Nardini no podcast "New Balls Please". E é assim, fonsequizado e pensando em expandir, que o ATP 500 carioca chega à 11ª edição, cuja chave principal tem seus primeiros jogos nesta segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro.

Oficialmente, ninguém na organização fala em deixar o Jockey, que sedia o evento desde 2014 e com quem a IMM, promotora do evento, mantém uma ótima relação. No entanto, pode ser que haja, sim, a necessidade de encontrar um espaço maior para um evento cujos ingressos esgotam em poucos minutos. Na última semana, os bilhetes para o qualifying, torneio de acesso ao Rio Open e sem nenhuma estrela do tênis mundial, foram todos adquiridos em dois minutos.