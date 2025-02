Sinner faz acordo e aceita 3 meses de gancho em caso de doping

Primeiro, os fatos:

Em março do ano passado, Jannik Sinner, já número 1 do mundo, testou positivo duas vezes em exames antidoping. Perdeu 400 pontos conquistados no Masters 1000 de Indian Wells e devolveu o dinheiro ganho no evento, mas sua defesa argumentou que a substância proibida - clostebol, um anabolizante - foi ingerida por contaminação via seu fisioterapeuta. O profissional, que tinha um corte no dedo, havia usado um spray cicatrizante que continha clostebol e, no mesmo período, fez massagens e tratamento fisioterapêutico em Sinner. Como a pele do tenista também tinha lesões, esse contato teria causado a contaminação.

A explicação convenceu o tribunal independente que julgou o caso, e Sinner, apesar de perder pontos e dinheiro, não precisou cumprir suspensão. A Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês), contudo, não ficou satisfeita. Alegando que o tenista deveria ser responsabilizado pelos atos de sua equipe, entrou com um recurso, que seria julgado em abril deste ano. No entanto, a Wada anunciou neste sábado que entrou em acordo com o número 1 do mundo. Sinner vai cumprir três meses de suspensão: de 9 de fevereiro e 4 de maio deste ano (o que inclui quatro dias já cumpridos durante uma suspensão provisória aplicada no ano passado), podendo voltar a treinar em 13 de abril de 2025.