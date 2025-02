Rio Open terá novo bowl de açaí assinado por Sabalenka

"A parceria com Aryna Sabalenka reforça nosso compromisso em criar produtos que conectem nossos consumidores com o estilo de vida saudável e dinâmico que promovemos. Já a presença no Rio Open 2025 é uma oportunidade de estarmos em um dos maiores palcos do tênis mundial, ampliando nossa visibilidade e relacionamento com o público apaixonado por esportes", disse Sabrina Zajakoff, gerente de marketing Brasil da Oakberry.

Aryna Sabalenka em campanha da Oakberry Imagem: Divulgação

Promoção especial no Rio Open

Quem comprar duas unidades do Tiger Bowl ganhará uma bolinha de tênis autografada pela atleta - na cor roxa, com o desenho de um tigre, inspirado na famosa tatuagem que Sabalenka exibe no braço esquerdo.

