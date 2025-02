Fonseca mostra qualidades diferentes nas duas vitórias em Buenos Aires

Assim, João encontrou o caminho em um dia que não começou bem. Mostrou mais uma qualidade em Buenos Aires, sabendo mudar o rumo em um dia difícil. Não que seja uma novidade completa. O carioca já venceu jogos de forma semelhante antes. No entanto, é ótimo poder constatar que mesmo em um cenário diferente, com mais expectativa e no papel de favorito contra Coria, Fonseca teve a tranquilidade para virar um jogo sem deixar o adversário passar perto da vitória.

Joao Fonseca channeling Carlos Alcaraz in Buenos Aires 😂



🧠❤️🥚🥚 pic.twitter.com/shkpIUBjmj -- The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 13, 2025

Coisas que eu acho que acho:

- Gostaria de ver um duelo com Rune nas quartas de final. Em um torneio que vale muito mais para Fonseca do que para o dinamarquês, qualquer complicaçãozinha pode desestabilizar o número 12 do mundo e abrir caminho para a vitória do brasileiro - o que significaria sua primeira semifinal em um ATP.

- Enquanto Fonseca concentra os holofotes, Thiago Wild faz um belíssimo torneio. Ontem, sem transmissão da Disney (não era na quadra principal, mas havia câmera, e o jogo era exibido para o Brasil na bet365, por exemplo), o paranaense computou uma vitória de peso sobre Sebastian Báez e também avançou às quartas. É justo crer que Wild terá chances contra Djere, seu próximo oponente.

- Sim, se Thiago e João vencerem seus próximos jogos, haverá uma semifinal brasileira e, claro, um finalista brasileiro em Buenos Aires.