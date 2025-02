Fonseca mostrou muita força na estreia em Buenos Aires

SPECIAL



Joao Fonseca takes out No.8 seed Etcheverry 6-3 6-3 in his @ArgentinaOpen debut! pic.twitter.com/I7nWrIpR3l -- Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2025

A partida só não terminou mais rápido porque o carioca jogou um game de saque ruim no início da segunda parcial - oscilações normais de quem sabe que tem as rédeas de uma partida e distrai-se momentaneamente (como tanto acontece com Carlos Alcaraz, mais velho e experiente).

Fonseca também lidou bem com a torcida contra, que, justiça seja feita, foi bastante respeitosa e admirou o belo tênis do brasileiro. Houve uma pequena vaia quando João comemorou um ponto importante, mas nada acima do tom. Bom para todo mundo porque as oitavas serão contra outro hermano - Federico Coria - e Fonseca será favorito.

Coisas que eu acho que acho:

- Quando (se?) Fonseca enfrentar um não-argentino no torneio, ficará mais evidente ainda admiração e o respeito dos argentinos por ele. Consigo imaginar João sendo aplaudido e jogando com torcida a favor como já aconteceu com Guga, o primeiro campeão do ATP de Buenos Aires, lá atrás, em 2001. E vai ser bonito de ver.

- Não se trata de comparar Guga e Fonseca, mas de constatar que o público de tênis argentino reconhece, respeita e admira atletas carismáticos e que jogam um tênis bonito de ver. Os treinos Fonseca já vêm atraindo muitos espectadores em Buenos Aires. Não será diferente em suas partidas.