US Open transforma duplas mistas em 'exibição' milionária

- A chave foi reduzida pela metade e terá 16 times (em vez de 32 como de costume)

- Dessas 16 duplas, 8 serão formadas com base apenas no ranking de simples

- As outras 8 receberão wild cards (ou seja, é um torneio de duplas feito para duplistas não jogarem)

- Os jogos terão dois sets de quatro (!!!) games, no-ad, tie-break no 4/4 e match tie-break se for preciso um terceiro set.

- A final do torneio terá dois sets de seis games, no ad, tie-break no 6/6 e match tie-break se for preciso um terceiro set.

- O preço por isso? Um prize money de US$ 1 milhão para a parceria campeã

Mixed Doubles will take center stage at the US Open in 2025! pic.twitter.com/2CPEtBJodJ -- US Open Tennis (@usopen) February 11, 2025

Acha que é exagero o meu inconformismo com a gracinha caça-níqueis da USTA, a federação americana de tênis? veja alguns os tweets abaixo:

Terribly shocking news! 👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻

Doing that just to sell more money during first week of the event.

Making it look like an exhibition for whoever wants to play!

What about players playing singles Q that want/could with their doubles ranking play mixed? -- Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) February 4, 2025

Kristina Mladenovic, que tem no currículo seus títulos de slam em duplas e mais três nas mistas, postou que o US Open está "fazendo isto só para vender mais durante a primeira semana do evento. Fazendo parecer uma exibição para quem quiser jogar!"