Copa Davis: França 3 x 0 Brasil - e podia ter sido pior

Mas quem viu?

Duvido muito que a Sky vá divulgar os números de audiência do fim de semana (algo que os canais só fazem quando há sucesso absoluto), mas não é dela a culpa. O canal faz sua parte adquirindo os direitos e tentando atrair mais assinantes. Se o detentor dos direitos optou por vender para a Sky, permitindo que a empresa transmitisse apenas via streaming, aí é outra questão. A CBT até soltou um comunicado empurrando a responsabilidade para a ITF (veja acima), o que, na prática, não muda nada. Talvez Rafael Westrupp, que também é vice-presidente da ITF, possa fazer alguma coisa a respeito no futuro.

.

Quer saber mais? Conheça o programa de financiamento coletivo do Saque e Voleio e torne-se um apoiador. Com pelo menos R$ 15 mensais, apoiadores têm acesso a conteúdo exclusivo, como podcast semanal, lives restritas a apoiadores, áudios exclusivos e de entrevistas coletivas pelo mundo, além de ingresso em grupo de bate-papo no Telegram, participação no Circuito dos Palpitões e promoções.

Acompanhe o Saque e Voleio também no Threads, no Bluesky e no Instagram.