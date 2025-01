Por que João Fonseca pode eliminar o top 10 Rublev no Australian Open

Por que, então, Fonseca, com tão pouca ou nenhuma experiência em um duelo desse porte, tem chances de sair vitorioso? Porque o brasileiro tem as armas em seu tênis para combater o que Rublev tem de melhor. Vejamos como a coisa pode funcionar para João:

1. Poder de fogo na direita

A direita de Fonseca é poderosa, e isso ficou mais evidente do que nunca em seus últimos três eventos, quando era nítida a preocupação dos adversários em deixar o brasileiro à vontade para fazer seu melhor golpe. Logo, Rublev pode se ver em uma rara situação em que o rival pode igualar seu poder de fogo.

2. Devoluções fundas

Talvez a qualidade mais subestimada do tênis de Fonseca hoje seja sua capacidade de devolver saques com eficiência. E nem é que João busque devoluções vencedoras com tanta frequência assim. O que ele faz com muita qualidade mesmo é devolver bolas fundas, mesmo no meio da quadra, que ou empurram para trás os sacadores ou, na pior das hipóteses, limitam sua capacidade de atacar na segunda bola. E se esses retornos estiverem calibrados contra Rublev, o russo perde muito de sua vantagem.

3. Paralelas de esquerda

Um tenista como Rublev, que gosta de fugir da esquerda para atacar com a direita, frequentemente deixa um lado da quadra desguarnecido. Faz parte de seu plano A. Melhor atacar com a seu melhor golpe, ainda que deixando metade direita da quadra escancarada, do que trocar esquerdas com mais frequência. É um tipo de jogo que desafia adversário a arriscar paralelas de esquerda. E Fonseca sabe fazer essa paralela com eficiência. Conseguir atacar ali com eficiência será crucial para minar o plano de jogo de Rublev.