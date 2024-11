Por que Nadal pode ser considerado o maior da história

Melhor aproveitamento em slams

Djokovic é o líder em títulos de slam: são 24 conquistas em 76 torneios disputados. Um aproveitamento espetacular de 31,5%. Quase um título a cada três slams jogados. Nadal, porém, teve a carreira interrompida por lesões em diversas oportunidades e só esteve presente em 68 slams. Seu aproveitamento é ainda superior ao de Nole: 32,3%. Como bônus, é preciso considerar que vencer tanto depois de tantas paradas forçadas tem um grau de dificuldade adicional que obrigatoriamente deve fazer parte da equação.

Melhor no head-to-head em slams

Nadal e Djokovic duelaram 60 vezes, e o sérvio venceu essa disputa pessoal: 31 a 29. No entanto, se considerarmos apenas os slams - onde há mais em jogo - a vantagem é de Nadal: 11 a 7. Qualquer fã do sérvio vai argumentar que a maioria desses jogos aconteceu no piso preferido de Nadal, o saibro de Roland Garros, e sim, foram dez jogos lá. Rafa, porém, também leva vantagem no US Open (2 a 1). Nole vence em Wimbledon (2 a 1) e no Australian Open (2 a 0).

Contra Federer, a vantagem é ainda maior: 10 a 4, com superioridade de Rafa em Roland Garros (6 a 0) e Melbourne (3 a 1). O suíço levou a melhor em Wimbledon (3 a 1), e no US Open não houve duelos.

Djokovic e Federer teriam números melhores se eles tivessem encarado Nadal mais vezes na Austrália ou em Wimbledon? Talvez. Mas talvez Nadal também teria mais títulos de slams se não tivesse se lesionado tanto. O "se" é um fator que sempre entra nas discussões tenísticas, mas como o próprio Rafa sempre lembra "o 'se' não existe".