Britney Jean Queen Cup: torneio paulista cria conexão para comunidade LGBT

Na sexta-feira, Brasil e Argentina começam a duelar no ginásio do Ibirapuera pela Billie Jean King Cup, a principal competição feminina entre países do tênis mundial. Quem vencer segue na divisão principal do esporte. O outro será forçado a jogar um torneio continental - espécie de segunda divisão - em 2025.

No mesmo dia, não muito longe dali, a capital paulista terá outro evento por equipes: a Britney Jean Queen Cup, torneio amador - também jogado por equipes - voltado para o público LGBTQIAP+. Um evento competitivo, sim, mas no qual as palavras-chave são diversidade, acolhimento e comunidade.

A BJQ Cup, que leva o nome da cantora que é um ícone da comunidade LGBTQIAP+, foi idealizada por Victor Abadio e Leo Chiarini, dois tenistas amadores e gays que se encontraram meio que por acaso em uma academia de São Paulo, passaram a jogar juntos e experimentaram uma conexão que ainda não haviam vivido praticando o esporte em diferentes lugares.