BJK Cup: Pigossi abre duelo com Brasil muito favorito diante da Argentina

Com tudo isso, somado à presença da top 20 Beatriz Haddad Maia (#17), ao fator casa e à torcida, que deve comparecer em grande número, não há por que colocar em questão o enorme favoritismo do Brasil no fim de semana. Bia entrará em quadra logo depois de Laura na sexta-feira para enfrentar Jasin Ortenzi (#274).

No sábado, as simples se invertem. Primeiro, Bia encara Sierra. Depois, Pigossi joga contra Ortenzi. Se houver empate em 2 a 2, uma partida de duplas decide o confronto. No momento, o Brasil está escalado com Haddad Maia e Ingrid Martins, enquanto a Argentina tem Martina Taborda (#323) e Melany Krywoj (#547).

