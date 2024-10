PTPA volta a falar grosso e dá ultimato a autoridades do tênis

1) Estrutura do circuito: implementação de um calendário justo e lógico com um período de férias significativo, tempo de recuperação adequado e o fim de partidas realizadas no fim da noite; estabelecimento de um programa antidoping claro e consistente, com recursos julgados rapidamente e tenistas tendo direito a um devido processo de julgamento.

2) Governança/Regras: garantia de uma representação de jogadores que seja independente, com a obrigação legal de priorizar os interesses dos atletas, inclusive com uma reforma que traga regras mais justas, mais transparentes e com escolhas relevantes para os jogadores.

3) Premiação/Número de circuitos: grande aumento no prize money existente e novos circuitos para homens e mulheres profissionais, incluindo duplistas, com um mapa de execução claro no que diz respeito a divisão de receitas, salário mínimo, bônus anual e vários benefícios.

A PTPA termina seu documento (leia aqui a íntegra) declarando que "até o Australian Open de 2025, o mundo do tênis vai encarar um ultimato: ou serão adotadas soluções concretas com cronogramas acordados ou a PTPA e seu arsenal legal tomarão outras medidas para abordar as muitas questões existentes. A mensagem é clara: o status quo é inaceitável, e mudanças estão chegando ao tênis profissional, com ou sem a cooperação das atuais estruturas de poder."

Coisas que eu acho que acho:

- Os problemas do tênis são bem conhecidos. O maior deles talvez seja o fato de ninguém ter sido capaz de oferecer ou implementar soluções viáveis. São louváveis as intenções da PTPA. De verdade. No entanto, preocupa o fato de que essa associação de jogadores também não tenha apontado caminhos claros por enquanto.