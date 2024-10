Entrevistão com Laura Pigossi: mais agressividade em busca de grande salto

Se existe algo constante no eternamente inconstante tênis brasileiro, é a expectativa por bons resultados de Laura Pigossi em território nacional. Seja vestindo as cores do país ou simplesmente dentro das fronteiras verde-e-amarelas, a paulista de 30 anos aproveita como poucas os torneios no Brasil e na América do Sul. Um exemplo disto veio neste domingo, com a conquista do W75 de São Paulo, disputado no Clube Paineiras do Morumby.

A campanha não só coloca Laura mais perto do seu objetivo - aproximar-se das 100 primeiras do ranking para disputar o Australian Open sem precisar passar pelo qualifying - como confirma seu histórico na região. E foi durante o torneio que conversamos sobre um pouco de tudo. As derrotas doídas desta temporada, sobretudo em Roland Garros e nos Jogos Olímpicos; seu nível de tênis e a crença de que é possível ir mais longe no ranking [sua melhor posição até hoje foi o 100º lugar]; o feito e as dores de Paris 2024; as não-tão-pequenas vitórias de sua carreira; a paixão pelas duplas; e, claro, o amor incondicional por defender o Brasil.

Mais do que qualquer outra coisa, Laura, atual número 128 do mundo [Laura era a 144ª antes de o ranking computar seus pontos pelo título em São Paulo], destaca que seu salto de 2022, quando saiu de #212 para #126 do mundo em uma semana, ainda lhe custa. Foi como pular uma etapa de um processo que só agora Laura vive. Ela aposta que quando essa maturidade se juntar à maior agressividade que vem buscando juntamente com um saque mais eficiente, pode vir algo grande pela frente.