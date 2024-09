Sobre Beatriz Haddad Maia, processos e clichês

"Agora a gente está numa fase que é o último degrau da carreira, que é ela ser top 10. E ela precisa do tempo dela para lidar com essa gestão de emoção. Mas se ela vai precisar de duas semanas ou um ano..."

A frase acima é de Rafael Paciaroni, e está publicada na última parte da entrevista publicada aqui no Saque e Voleio em abril do ano passado, ainda antes de Beatriz Haddad Maia alcançar as semifinais de Roland Garros. De lá para cá, como todo mundo sabe, a paulista de 28 anos teve seus altos e baixos. Foi campeã do WTA Elite Trophy, alcançou o top 10, caiu cedo em quatro slams seguidos, perdeu vários jogos em que cedeu pelo menos seis games seguidos, teve uma crise de confiança e ansiedade e, agora, fez quartas no US Open e jogou duas finais, conquistando o título do WTA 500 de Seul e voltando ao posto de #12 do mundo.

Durante a fase de alta e o pós-Roland Garros do ano passado, Bia era uma das melhores do mundo, e Paciaroni, um novo gênio, o técnico moderno, estudioso e vencedor que a seleção brasileira masculina de futebol precisava. Ou, pelo menos, foi o que li por aí. No primeiro semestre do ano passado, Bia era a "cabeça fraca", e tenista que já tinha alcançado seu auge e não conseguiria se sustentar na elite. Paciaroni merecia a guilhotina ou, na melhor das hipóteses, a companhia de um técnico mais experiente. Ou, pelo menos, foi o que li por aí.