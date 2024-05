Melo e Matos conquistam primeira vitória brasileira em Roland Garros

Nas simples, foram seis derrotas em seis jogos. Nas duplas femininas, a melhor chance brasileira acabou quando Luisa Stefani e sua parceira desistiram do torneio. Só agora, com Marcelo Melo e Rafael Matos, veio a primeira vitória verde-e-amarela em Roland Garros. Mineiro e gaúcho sofreram, mas derrotaram os alemães Constantin Frantzen e Hendrik Jebens por 7/6(4), 4/6 e 7/6(11-9) nesta sexta-feira.

Melo e Matos vão enfrentar na sequência a dupla cabeça de chave 11 do torneio, formada pelos italianos Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Na primeira rodada, eles superaram o brasileiro Fernando Romboli e o húngaro Fabian Marozsan por 6/4 e 6/0.

Mais derrotas nas duplas

Apesar do triunfo de Marcelo Melo e Rafael Matos, o Brasil vem sem sorte também na chave de duplas em Roland Garros. Na chave feminina, Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs se retiraram do torneio por causa de uma lesão nas costas sofrida no treino de quinta-feira pela europeia; e Ingrid Martins, que formou time com a britânica Olivia Nicholls, foi eliinada na estreia pela forte parceria de Ellen Perez, da Austrália, e Nicole Melichar-Martínez, dos Estados Unidos: 5/7, 6/2 e 6/1. Entre os homens, houve também o revés de Romboli com Marozsan.