Sabalenka encerra sequência de japonesa e vai à 3ª fase em Roland Garros

Favorita para alcançar a final de Roland Garros, a número 2 do mundo, Aryna Sabalenka, tinha uma tarefa curiosa nesta quinta-feira: enfrentar na segunda rodada do torneio francês uma adversária que não perdia há 19 jogos. A qualifier japonesa Moyuka Uchijima, número 83 do mundo, venceu três torneios antes de ir a Paris e vive um dos melhores momentos de sua carreira. O começo do duelo foi até equilibrado, mas eventualmente o tênis de força de Sabalenka se mostrou superior, e a bielorrussa levou a melhor por 6/2 e 6/2.

A próxima adversária de Sabalenka em Roland Garros será a vencedora do encontro entre a espanhola Paola Badosa (#139) e a cazaque Yulia Putintseva (#39).

Sequência interrompida

Uchjima somava 19 vitórias consecutivas, resultado dos títulos do W100 de Tóquio, do W75 de Trnava e do W100 de Madri - além dos triunfos no qualifying e na primeira rodada em Roland Garros. Os três torneios são eventos de nível inferior aos WTAs.