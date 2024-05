Nadal pós-Roland Garros: entre otimismo, Paris 2024 e incógnitas

"Eu joguei num bom nível comparando com as semanas anteriores, então estou feliz com isso. Decepcionado por perder, é claro, mas em termos de sensações, estou feliz por terminar saudável. Eu estava pronto para um pouco mais. Se for a última vez que joguei aqui, estou em paz comigo mesmo. Tentei tudo para estar pronto para este torneio. Perdi, mas faz parte do negócio", afirmou na entrevista coletiva após o duelo com Zverev.

"Minha mentalidade está pronta para as Olimpíadas. Depois, preciso conferir como estarei me sentindo em termos de motivação e de sensações sobre o meu corpo. E, depois, sobre meu nível de tênis. Pisei na quadra com uma sensação estranha de entrar na primeira rodada de Roland Garros sem ser o favorito. É a verdade. Entrei com a ideia de lutar pela partida e colocar o nível e energia e esperar que o adversário não jogasse o seu melhor", completou.

Nem o Torneio de Wimbledon, torneio de tanto prestígio e que Nadal conquistou duas vezes, está garantido nos planos do espanhol. O evento britânico, disputado na grama, tem seu começo marcado para 1º de julho. Os Jogos Olímpicos, no saibro, começam em 27 de julho. Rafa teme que seu corpo não reaja bem ao esforço físico exigido por treinar em pisos diferentes, com duas mudanças (saibro-grama e grama-saibro) em um curto espaço de tempo:

"[Wimbledon] parece difícil, honestamente. Agora, não posso confirmar, mas por enquanto parece difícil fazer a transição para a grama tendo os Jogos Olímpicos no saibro, então não posso confirmar nada. Tenho que conversar com o time e analisar muitos fatores, mas acho não que vai ser inteligente, depois de tudo que aconteceu com meu corpo, fazer uma grande transição para um piso completamente diferente e, depois, voltar para o saibro. Mesmo que eu esteja inscrito lá - porque precisava - não acho que seja uma boa ideia agora."

Em Paris, Nadal não só terá mais uma chance de defender o seu país, algo que não conseguiu fazer em Londres 2012 e Tóquio 2020 por causa de lesões, mas deve formar uma dupla com Carlos Alcaraz, algo que vem gerando enorme expectativa no mundo do tênis. Seria uma passagem metafórica de bastão, com o jovem atuando ao lado do ídolo pela primeira e, possivelmente, única vez.