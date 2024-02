Sobre o vergonhoso saibro de Santiago

2. Tenistas de hoje reclamam de tudo. Reclamam se a bola de um torneio é diferente da do evento seguinte, reclamam se precisam jogar numa quadra dura numa semana e no saibro na outra, reclamam se a viagem é longa, se o trajeto entre o hotel e o torneio é demorado, se a comida não vem de um restaurante com estrela Michelin ou se a água do chuveiro sai com menos pressão do que o desejado. É chocante que nenhum deles tenha aberto a boca e se recusado a pisar na quadra principal de Santiago. Por que será?

Olha o absurdo na quadra do ATP do Chile . João Fonseca levou um baita tombo no jogo pic.twitter.com/qIbMwgui6a -- Thiago Alves (@thiagoalvescar) February 27, 2024

Escrevo sobre a derrota de Fonseca no post seguinte. Até lá.