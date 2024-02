Copa Davis: Brasil é favorito na Suécia mesmo sem seu número 1

- No podcast que cito no começo do episódio, um dos últimos comentários do jornalista Otávio Maia - competentíssimo colega de velhos tempos - é sobre o "time da Suécia não ser nenhum bicho papão" no tênis. Absoluta verdade, mas surreal para um país que deu origem a alguns dos maiores campeões da história.

