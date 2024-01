Quando Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, e Coco Gauff, número 4, duelaram em setembro do ano passado, na final do US Open, a bielorrussa atropelou no primeiro set, mas foi a americana quem terminou com o troféu. Nesta quinta-feira, as duas se reencontraram em Melbourne, nas semifinais do Australian Open, e o resultado foi diferente. Desta vez, Sabalenka foi mais sólida após o set inicial e deu o troco: por 7/6(2) e 6/4, bateu a americana de 19 anos e avançou à final pelo segundo ano seguido.

Atual campeã do torneio, Sabalenka agora espera para conhecer sua adversária na decisão de sábado, mas já sabe que será a favorita para defender seu título. A outra finalista será a chinesa Qinwen Zheng (#15 do mundo), que derrotou a ucraniana Dayana Yastremska (#93) por duplo 6/4. Será a primeira final de slam da carreira da asiática.

Números finais de Sabalenka x Gauff. Americana disparou o saque mais rápido do torneio (201 km/h) e teve 1os serviços mais rápidos que os de Sabalenka. A potência da bielorrussa nos ralis, porém, fez muita diferença. #AusOpen pic.twitter.com/XL7yLRhxft -- Alexandre Cossenza (@saqueevoleio) January 25, 2024

Para Gauff, a derrota significou o fim de uma série de dez vitórias e perda da chance de assumir a vice-liderança do ranking. A adolescente teria ultrapassado Sabalenka no ranking se tivesse vencido o duelo desta quinta. A bielorrussa, por sua vez, alcançou sua 12ª vitória seguida no Australian Open e se tornou a primeira mulher a somar tantos triunfos consecutivos no torneio desde Serena Williams em 2015-16.