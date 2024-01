O primeiro game de saque de Alcaraz já sugeria que a noite seria complicada para o espanhol: uma dupla falta, dois erros não forçados e uma falha forçada por uma boa direita de Zverev. Enquanto o espanhol iniciou o jogo desequilibrado, o alemão foi competentíssimo. Sem dar chances ao número 2 do mundo, confirmou seu serviço, abriu 3/0. Sem demorar, conseguiu outra quebra e fechou o set por 6/1.

Carlitos começou melhor a segunda parcial, mas ainda assim não conseguia criar problemas para Zverev. Só no sexto game é que vieram seus dois primeiros break points. Sascha, contudo, não só se salvou como quebrou o serviço do espanhol no game seguinte. Impaciente e sem encontrar uma saída, Carlitos perdeu o saque outra vez no nono game, o que deu números finais à parcial: 6/3.

Quando o terceiro set começou, Alcaraz parecia perdido taticamente. Tentava curtinhas e subidas à rede, mas escolhia mal quando usar as alternativas. Enquanto isso, Zverev seguia sacando bem, com mais de 80% de aproveitamento de primeiro saque, e apostando em trocas mais longas do fundo de quadra. Os erros de Alcaraz continuavam aparecendo, e Sascha anotou mais uma quebra no quarto game. Pouco depois, confirmou o saque mais uma vez e abriu 4/1. Na hora de fechar, porém, Alcaraz finalmente deu sinais de vida. Conseguiu quebrar de volta e teve a chance de sacar em 4/5 para empatar a parcial. Pouco depois, fez 5/5. A parcial só foi decidida no tie-break, e Carlitos abriu o game com dois erros, mas compensou com quatro pontos perfeitos em sequência. Depois, disparou uma linda direita na paralela para abrir 5/2, mais uma passada de direita para fazer 6/2 e uma paralela de esquerda para fechar em 7/6(2).

O nível do duelo subiu, e Alcaraz finalmente passou a trocar golpes de igual para igual com o alemão. Os dois, inclusive, trocaram quebras de saque nos primeiros games do quarto set e, depois disso, seguiram igualados. No fim, quem cedeu foi o espanhol. No nono game, errou três esquerdas seguidas e teve seu saque quebrado. Zverev, sólido como no começo, desta vez sacou e fechou a partida.