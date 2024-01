Quando entrar em quadra nesta quarta-feira, em Melbourne, para disputar a segunda rodada do Australian Open, Beatriz Haddad Maia superará uma marca de Maria Esther Bueno e se tornará a brasileira com mais partidas de simples disputadas na chave principal do torneio.

A paulista de 27 anos, atual número 12 do mundo, está em sua quinta participação no torneio. Em 2018, 2019 e 2022, foi eliminada na segunda fase. Em 2023, caiu na estreia. Logo, o duelo desta quarta, contra a adolescente russa Alina Korneeva, de 16 anos, será a nona partida de simples de Bia. Maria Esther Bueno, que só disputou o Australian Open duas vezes, soma oito partidas no evento.

Maior tenista brasileira da história, Maria Esther foi a Melbourne apenas em 1960 e 1965. Por causa da distância e do tempo de viagem, nem todos os melhores atletas iam até a Austrália na década de 1960. Além disso, naquela época a chave feminina do Australian Open tinha menos participantes, e uma atleta só precisava vencer cinco jogos para ser campeã.