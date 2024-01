Números finais de Swiatek x Kenin. Iga levou muita vantagem nos pontos mais longos. Kenin foi melhor nos pontos curtos no primeiro set. No fim do jogo, a #1 já tinha vantagem nesse quesito também. #AusOpen pic.twitter.com/bazRIaTiGd -- Alexandre Cossenza (@saqueevoleio) January 16, 2024

Como aconteceu

Kenin começou melhor a partida, pressionando os saques de Iga e encaixando boas devoluções. Foi assim, com duas direitas fundas, que a americana conseguiu a primeira quebra do jogo e abriu 3/1. Iga não fazia uma grande partida, mas recuperou-se no set quando Sofia cometeu duas duplas faltas seguidas no sexto game e também perdeu seu serviço, deixando o placar em 3/3. O duelo seguiu equilibrado, com as tenistas se alterando no controle dos pontos. Kenin conseguiu uma quebra no nono game, mas Iga reagiu no décimo, devolvendo a quebra e empatando a parcial em 5/5.

A número 1 do mundo conquistou até um set point no 12º game, mas Kenin jogou um ponto perfeito, se salvou e, pouco depois, forçou o tie-break. Na hora de decidir, contudo, Iga não falhou. Foi mais agressiva e precisa, sobretudo com a esquerda e, por 7/2, faturou a primeira parcial.

O segundo set começou equilibrado, mas Kenin, que perdia a maioria dos pontos mais longos, cometeu quatro erros não forçados no quinto game e perdeu seu serviço. Na sequência, Iga, saiu de 15/40 e confirmou o saque para abrir 4/2. Foi a última chance real da americana na partida.