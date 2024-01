Carlos Alcaraz não disputou o Australian Open do ano passado por causa de uma lesão na perna direita e, nesta terça-feira, em sua estreia em 2024, levou algum tempo para se impor diante do veterano Richard Gasquet, de 37 anos. O número 2 do mundo, contudo, acabou encontrando um belo nível de tênis e saiu da Rod Laver Arena com uma vitória relativamente tranquila por 7/6(5), 6/1 e 6/2.

O espanhol de 20 anos só depende de si neste Australian Open para voltar ao posto de número 1 do mundo, ou seja, voltará ao topo se for campeão. Seu próximo adversário será o italiano Lorenzo Sonego (#46 do ranking), que venceu um jogo nervoso contra o britânico Dan Evans (#38) por 4/6, 7/6(8), 6/2 e 7/6(4).

Números de Alcaraz x Gasquet. Mesmo com um tênis muitas vezes anárquico, espanhol termina com mais do que o dobro de winners em relação a erros não forçados. Impressionante. #AusOpen pic.twitter.com/4qkQMK6rWr -- Alexandre Cossenza (@saqueevoleio) January 16, 2024

Como aconteceu