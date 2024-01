Números finais de Haddad Maia x Fruhvirtova. Bia termina com 39 winners e 37 erros não forçados, e não é nada fácil essa conta ser positiva num jogo várias trocas longas e uma adversária de alto nível. Bela atuação da brasileira pic.twitter.com/jDsZxcwoj3 -- Alexandre Cossenza (@saqueevoleio) January 15, 2024

Como aconteceu

Bia fez um primeiro game sólido, agressivo e, com uma curtinha, converteu o primeiro break point e quebrou o saque da tcheca imediatamente. A brasileira se impôs e, pouco depois, com nova quebra, abriu 3/0. Fruhvirtova só conseguiu seu primeiro winner do jogo no quarto game e foi justamente quando ela começou a equilibrar as ações. Primeiro devolveu uma das quebras. Depois, salvou um break point com uma ótima curtinha e confirmou seu saque para encostar no placar (3/2). Foi, porém, o máximo que a adolescente conseguiu na primeira parcial. A solidez de Haddad Maia fez a diferença, e a brasileira arrancou no placar até fazer 6/2. Bia terminou o set com nove winners e nove erros não forçados contra 5 e 16 de Fruhvirtova, respectivamente.

A segunda parcial começou muito mais equilibrada, com as duas tenistas entrando em longas trocas de bola. Fruhvirtova errava menos, mas também arriscava menos no ataque. Ao mesmo tempo, exigia mais da brasileira com os ralis mais longos. A sequência foi melhor para a tcheca, que conseguiu uma quebra de vantagem e abriu 4/1. Bia teve até de salvar um break point para evitar que Fruhvirtova tivesse 5/1 e, pouco depois, salvou um set point no seu saque no oitavo game. A tcheca, contudo, ainda tinha a chance de sacar para fazer 6/3 e fez quatro winners seguidos para fechar o set e alongar a partida.

A parcial decisiva começou equilibrada e sem chances de quebra, com as duas tenistas jogando em alto nível e jogando belos pontos. Bia foi melhor na reta final. No sexto game, encaixou uma linda paralela de backhand para conquistar seu primeiro break point do set. No ponto seguinte, fez uma curtinha que forçou um erro de Fruhvirtova e, assim, abriu 4/2 no placar. Depois disso, Bia confirmou o saque sem problemas, abriu 5/2 e, após uma dupla falta da tcheca, teve um match point no oitavo game. Sem vacilar, disparou uma devolução indefensável e fechou a partida.