Números finais do jogo: 88 winners de Rublev, 68 de Wild. Pancadaria de alto nível (muito mais winners do que erros não forçados!). #AusOpen pic.twitter.com/1YLa3p4Tsj -- Alexandre Cossenza (@saqueevoleio) January 14, 2024

Como aconteceu

O duelo começou da melhor maneira possível para o brasileiro. Depois de salvar um break point no game inicial, Wild pressionou bastante o segundo saque do russo e conseguiu uma quebra, que veio após uma curtinha de Thiago e um erro de Rublev. O brasileiro abriu 3/0 na sequência, após outro game longo, mas logo ficou evidente que faltava a Wild consistência para equiparar-se ao número 5 do mundo. Com quatro erros não forçados no quinto game, o paranaense cedeu a quebra de volta e, mais tarde, no 11º game, mais dois erros deram a Rublev a vantagem para confirmar o serviço e fazer 7/5.

Wild seguiu tentando igualar a potência das direitas de Rublev, mas seu plano era arriscado exigia muita precisão e golpes de baixa porcentagem. O brasileiro continuou cometendo mais erros, e o russo aproveitou, abrindo uma boa vantagem, com 5/1 e duas quebras. Wild ainda devolveu uma delas, mas Rublev foi impecável quando sacou no décimo game e fechou a parcial em 6/4 com três direitas excelentes (inclusive o voleio que definiu o ponto).