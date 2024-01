Vale, contudo, fazer suas ressalvas: 1) A amostra ainda é pequena, afinal foram apenas duas partidas; e 2) Nadal superou adversários que, hoje, não são tão perigosos assim (na análise em áudio distribuída aos apoiadores do blog, falei bastante sobre os porquês de Thiem não ser tão eficiente quanto já foi - veja abaixo como se tornar um apoiador). Um possível duelo com Dimitrov na semi ou, quem sabe, um encontro com Rune na final será um parâmetro melhor para medir a versão 2024 de Rafa.

De qualquer modo, repito e ressalto o que escrevi lá no começo: Nadal veio para brigar. E que nível e por quanto tempo? Ainda não está claro. O ponto inquestionável, porém, é que o homem não veio apenas para se despedir e ganhar uma última rodada de aplausos. O espanhol sempre buscou mais (às vezes, mais até do que seu corpo permitia), e se 2024 trouxer mesmo a bandeira quadriculada para sua carreira, a última volta terá sido assim: buscando mais. Nos termos de Rafa.

Coisas que eu echo que acho:

- Importante destacar: Nadal compete no Australian Open usando seu ranking protegido, ou seja, não pediu um wild card à organização do torneio. A Tennis Australia jamais negaria um pedido assim por parte de Rafa, mas perderia um de seus convites. Nadal, ao usar o ranking protegido, permitiu que a Austrália tivesse um jovem tenista a mais no torneio. Não foi egoísta.

- Vale lembrar que o ranking protegido é um benefício que permite que tenistas lesionados por muito tempo voltem ao circuito disputando o mesmo nível de torneios de antes do problema físico. No entanto, o ranking protegido (#9, no caso de Nadal) não garante o status de cabeça de chave. Logo, Rafa pode até estrear contra Novak Djokovic no Australian Open.

