Bom, não se prepara treinadores em uma semana, ou seja, é um trabalho de meses e anos. Todos vamos melhorando com o tempo. A ideia, acima de tudo, era ver o centro, os meninos, os treinadores e ver como estão formando tenistas. É um projeto ambicioso que exige tempo e muita paciência. A base de treinadores, obviamente, é muito importante. A base é a cultura. Que cultura temos aqui? Temos uma cultura de jogadores que são não apenas respeitosos e gente boa, mas são tremendos competidores. E que cultura queremos? Depende da cultura que queremos. Essa foi a principal razão para vir até aqui.

Como o senhor acredita que se melhora um treinador?

Obviamente, com informação. Em primeiro lugar, o treinador precisa ter paixão. Se for um emprego somente... Bom, trabalhar por trabalhar, você pode fazer em um escritório. Se for assim, não serve para trabalhar na elite. É preciso ter paixão pelo que está fazendo. É o que mais procuro. Além disso, dependendo do interesse do treinador, é como vai ser o quanto ele aproveita. Por exemplo, há treinadores que me fazem muitas perguntas, então mostram que têm muito interesse. Os que não dizem nada ou talvez acham que sabem tudo ou talvez sejam tímidos... Mas se fico muitos dias, isso fica claro também. Eu sempre pergunto: "o que você quer fazer?" "Quero trabalhar no circuito com um jogador profissional". Ok, então eu tento mostrar o caminho de conhecimento que é exigido. Sem paixão, é impossível porque há muita gente que tem paixão. E é igual para os jogadores. Há muitas crianças que têm paixão. Se você não tem, deve fazer outra coisa.

E como foi esta semana aqui no Brasil? Como foram as conversas com os treinadores e os jovens tenistas?

Há um bom grupo de crianças. Trabalham bem. Os treinadores, no geral, acho que precisam de mais exposição, de ver um pouco mais [Higueras fala no sentido de experiência, de vivência no circuito], e saber um pouco mais sobre o que exige o trabalho diário. É fácil trabalhar bem um dia ou uma semana. Os bons treinadores trabalham bem todos os dias. Essa é a paixa, normalmente. Gostei muito do que vi aqui. As instalações são boas. As quadras são boas, as bolas são boas, as crianças trabalham. Nós, adultos, não podemos culpar as crianças sempre. Nós temos que educá-los tenisticamente e ajudá-los a crescer humanamente e então criamos a cultura que queremos criar.