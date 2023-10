Ele precisou se afastar do tênis para passar por cirurgias nos dois pés, começou a trabalhar no mercado financeiro e, mais tarde, voltou às quadras, mas não no circuito mundial. Hoje, "aposentado" do esporte aos 30 anos de idade, ganha mais dinheiro do que em suas últimas temporadas como profissional. O protagonista desta história nada comum é Guilherme Clezar, que entra em quadra nas horas vagas e nos fins de semana e, ainda assim, ganha torneios com premiação em dinheiro, compete sob menos pressão e pode se gabar de ter uma conta bancária mais saudável.

O gaúcho começou a enfrentar problemas físicos em 2020, quando ainda era um dos 300 melhores do mundo (seu melhor ranking foi o 153º lugar, que ocupou em 2015). No ano seguinte, seguir no circuito ficou insustentável. Clezar foi diagnosticado com Síndrome de Haglund, uma saliência no osso que fica raspando no tendão.

"Eu jogava uma partida e tudo bem. Jogava duas, começava a sentir muita dor. Na terceira, eu quase não conseguia andar. Operei os dois pés", contou naquele ano, quando conversamos sobre os rumos de sua vida. Clezar teria que ficar pelo menos seis meses sem disputar uma partida. Enquanto se recuperava, fez a prova para obter a licença como assessor de investimentos e passou com mais de 90%. Pouco depois, assumiu uma posição no escritório Origem Invest.