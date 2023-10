Analiso o momento de Rafa, as declarações dele e do diretor do torneio, lembro de como o espanhol se portou em outros momentos de sua carreira, quando tembém precisou superar lesões, e dou minha opinião sobre o significado da suposta garantia dada pelo executivo chefe do Australian Open.

Essa parte está disponível no Saque e Voleio Shorts, aberto para todos. Quem quiser ouvir pode clicar no player acima, do Spotify, ou buscar em seus players preferidos. O Shorts está disponível também no Apple Podcasts, na Amazon Music, no TuneIn e no Stitcher.

Na segunda parte do podcast, distribuída apenas para apoiadores do Saque e Voleio, respondo às perguntas enviadas em nosso grupo no Telegram e comento os seguintes assuntos:

- Por que Tiley fez o anúncio sobre Nadal da maneira que fez

- O momento de Alcaraz e o que falta para vencer torneios com mais frequência

- Bia Haddad: seu potencial para subir no ranking, o que falta e como lidar com alguns de seus pontos fracos atualmente

- Bia + Luisa: chances de as duas formarem uma dupla fixa em 2024

- Thiago Monteiro: Campinas e suas chances no Pan

- Quais são os critérios de classificação do tênis olímpico para Paris 2024

- O que é preciso para Djokovic jogar na América do Sul

