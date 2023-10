Financeiramente, também é a sua melhor temporada, Você já ganhou mais de US$ 400 mil brutos. Mas eu queria saber o seguinte: até chegar aí, é óbvio que você precisou gastar muito dinheiro. E eu queria voltar até o momento em que você saiu da Espanha, quando a CBT deixou de ajudar com o pagamento dos seus treinos lá [do começo de 2018 até o fim de 2019, a Confederação teve uma parceria com a academia espanhola BTT, de Barcelona, comandada por Francis Roig, técnico de Rafael Nadal, e onde o brasileiro Léo Azevedo trabalhava na época]. Quando essa ajuda acabou, você teve um grupo de investidores que te ajudou, não?

Sim, tive. Eu conheci o Bruno Bonjean, lá do Country [Club, no Rio de Janeiro]. Ele me viu jogar um torneio de US$ 25 mil lá, gostou muito de mim, a gente conversou bastante e... A CBT tinha ajudado a ir para a Espanha, e quando eles falaram "vamos cortar", eu não queria voltar, queria ficar lá de qualquer jeito, então tentei buscar uma maneira de ficar. Não tinha as condições para ficar lá por conta própria, porque é muito gasto, então eles me ajudaram muito. Ele, a Dani Klabin... A galera lá do Country, eles fizeram um clubinho e começaram a me depositar um dinheiro por mês para me ajudar a me manter. Quando eu começasse a ganhar o meu dinheiro, eles iam focar em outra pessoa, outro moleque que está vindo. Foi essencial para mim, sou muito grato a eles por terem feito isso. Os patrocinadores que investiram em mim nesse caminho... Hoje em dia, eu consigo me bancar sozinho, felizmente. E bom... é tentar fazer melhor ainda, que tenha mais entrada. Seria perfeito, mas tudo depende do meu resultado. Não penso muito nisso. Tento só ser o melhor Felipe todos os dias e focar no meu trabalho porque quem pensa muito na frente acaba ficando no caminho às vezes. Não quero isso. Quero só ser o melhor Felipe todos os dias.

Eu perguntei isso porque estava ouvindo você falar sobre isso há pouco, e às vezes as pessoas pensam "ele é Meligeni, os Meligeni têm dinheiro, e a coisa é mais fácil para ele." E uma frase que eu ouvi você falando agora há pouco foi "a gente nunca teve nada fácil na vida."

Não, cara. Na verdade, ser um Meligeni, do lado financeiro, não mudou nada. O meu tio [Fernando Meligeni, ex-top 25, semifinalista de Roland Garros e atual comentarista da ESPN] teve a carreira dele, ele cuida da família dele, dá o dinheiro para a família dele. Ele nunca investiu, nunca botou dinheiro em mim nem nada. Tudo que eu fiz foi por conta dos meus pais, que deram a vida. Até hoje, dão muita aula de tênis. Felizmente, a gente consegue se bancar sozinho, mas é uma paixão deles. Eles trabalharam a vida inteira acordando às 5h da manhã e voltando às 8h da noite para poder fazer a gente jogar. Sou muito grato a eles. O que eu tenho hoje em dia é só graças a eles. Sou muito feliz com essa caminhada. A minha caminhada é completamente diferente da do meu tio. Quero ficar na minha. Muita gente fala que a vida de Meligeni é fácil, como você disse, porque meu tio jogou, mas não tem nada a ver com ele. A gente é da mesma família, mas não tem nada a ver esse lado financeiro. Eu só estou focando em mim, na minha caminhada, fazendo as coisas do jeito que eu tenho que fazer, que vai ser consequência o dinheiro entrar ou não (risos).

Qual seu grande objetivo no tênis?

A curto prazo, é ser top 100 este ano. Ser consolidado. Ano que vem, quero jogar, se puder, ATPs o ano inteiro. Se tiver que descer e jogar Challenger, eu desço, mas [a ideia é] jogar o máximo possível de ATPs e me consolidar nesse nível.