Faltava, porém, colocar em prática durante uma semana completa, ainda que a vitória sobre Holger Rune, na Copa Davis, fosse um bom indício (com uma ressalva necessária: o dinamarquês jogou lesionado e não esteve no seu melhor dia). A sorte ajudou um pouco. Gustavo Heide, o perigoso adversário na estreia, chegou de Bogotá recuperando-se de uma virose e abandonou no segundo set. Monteiro, então, venceu jogos nervosos contra Facundo Diaz Acosta (3/6, 6/1 e 6/3) e Hugo Dellien (6/7, 6/4 e 6/3).

Na semi e na final, ambas disputadas neste domingo, fez 6/2 e 6/1 sobre Luciano Darderi e anotou mais um triunfo de virada: 3/6, 6/4 e 6/4 em cima de Camilo Ugo Carabelli (24 anos, #177). Tornou-se apenas o segundo brasileiro na história do torneio a conquistar o troféu nas simples, levantou a torcida e, principalmente, levantou-se. Deixou para trás o que atrapalhava sua temporada e voltou a vencer. Um triunfo da maturidade de quem soube fazer uma autoanálise e entender o que faltava, o que é muito menos simples do que parece. Uma conquista de quem soube fazer os ajustes necessários e reencontrar o caminho até as vitórias.

Coisas que eu acho que acho:

- Monteiro é das figuras mais importantes do tênis brasileiro atual. Além de tudo descrito acima, trata-se de um profissional dedicado, que respeita adversários, árbitros, boleiros, promotores e jornalistas. É educado e atencioso com todos que trabalham no mesmo ambiente, cumpre seus compromissos e trabalha sério. Muito. Ninguém passa tanto tempo no top 100 por acaso.