Stan tem no currículo os títulos do Australian Open/2014, de Roland Garros/2015 e do US Open/2016. Nessas três finais, superou Rafael Nadal em Melbourne e Novak Djokovic em Paris e Nova York. Além disso, foi fundamental na conquista da Copa Davis pela Suíça em 2014 e, ao todo, levantou 16 troféus na carreira. Foi número 3 do mundo, "furando" a hegemonia do Big Four durante cinco meses da temporada 2014.

Não, o Wawrinka de hoje não é o mesmo de dez anos atrás, evidentemente. Aos 38 anos, sem a velocidade de antes e com um joelho baleado, é "apenas" o número 46 do mundo. Entretanto, ainda é capaz de jogar um tênis de altíssimo nível - mesmo que não com a frequência que gostaria. Nas últimas 52 semanas, superou rivais do calibre de Daniil Medvedev, Holger Rune, Casper Ruud, Frances Tiafoe, Cameron Norrie e Andy Murray. Ou seja, Stan pode, sim, fazer uma boa campanha no Rio de Janeiro. Sabe jogar no saibro, sabe lidar com os rain delays e sabe aproveitar como poucos uma torcida favorável. Será ótimo de ver.

Coisas que eu acho que acho:

- Ter Wawrinka é uma amostra de criatividade e oportunismo dos organizadores do torneio carioca. Já que não dá para pagar mais do que Doha e Los Cabos, trazer um tenista com currículo vitorioso e querido dos fãs de tênis - ainda que na fase final da carreira - é uma ótima maneira de manter o torneio relevante e atraente. Talvez a única possível hoje em dia.

- Para os marinheiros de primeira viagem, sabe repetir os antigos desafios que o Rio Open encontra para atrair jogadores de peso. O primeiro deles é o piso. Muitos preferem sair da Austrália, onde se joga em quadra dura, e só voltar ao circuito em torneios com superfície semelhante. A mudança de Los Cabos (sim, em quadra dura) para fevereiro só complicou a vida dos organizadores. Agora é possível fazer um calendário emendando Los Cabos, Acapulco, Indian Wells e Miami. Todos no piso sintético.