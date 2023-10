Mesmo longe de suas condições ideais, o jovem entrou em quadra para enfrentar Thiago Monteiro na primeira rodada, mas não conseguiu terminar o duelo. Abandonou quando o placar mostrava 6/3 e 1/0 para o adversário.

"Ontem acabei indo para o hospital aqui em Campinas, me passaram alguns medicamentos e melhorei bastante. Já estou bem melhor, só que para jogar um jogo como este, tem que estar 100%. Não tem como estar meia boca, principalmente contra o Thiago Monteiro. Eu vim, tentei jogar, fiz o que pude, mas não teve como."

Se a semana de Bogotá não teve o fim dos sonhos e Campinas já ficou para trás, Heide pode ao menos comemorar um 2023 positivo. O jovem começou a temporada como 414º no ranking mundial e agora ocupa o 232º posto. Ele credita a evolução à mudança para o Rio de Janeiro, onde passou a morar. Gustavo agora treina na Tennis Route, academia comandada por João Zwetsch, ex-capitão brasileiro na Copa Davis.

"Eu treinava no CFTRP, lá em Ribeirão Preto, na mesma equipe desde os meus 14 anos, mas este ano eu acabei fazendo esta mudança para a Tennis Route, que, para mim, foi muito boa. Consegui desenvolver mais o meu tênis, estou treinando bem melhor. Saí um pouco da minha zona de conforto, e isso me ajudou muito a evoluir no tênis, nos treinos e mentalmente também - acho que é o mais importante. Sem dúvida, melhorei muito minha parte física, que era uma parte que eu pecava mais do que os outros. Ainda não estou na minha melhor forma, mas sem dúvida estou melhor do que antes. Estou evoluindo. Está sendo um projeto muito bacana. Estou conseguindo ganhar com isso em muitos aspectos."

Na reta final da temporada, Heide ainda tem um objetivo ambicioso: conquistar a medalha de ouro nas simples dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O torneio não dá pontos no ranking, mas o ouro garante uma vaga nos Jogos Olímpicos Paris 2024 desde que o campeão se mantenha entre os 300 primeiros do ranking na ATP. Foi assim que João Menezes, ouro em Lima 2019, obteve um lugar nas Olimpíadas de Tóquio. Heide pretende repetir essa história.

"Estou indo para o Pan não só para bater ponto. Quero muito ir bem, sei que tem essa chance de o campeão classificar para as Olimpíadas. Vou entrar para ganhar o torneio, como entro em todos. Olimpíadas são o sonho de qualquer atleta. O meu não é diferente. Vou jogar esse Pan com muita vontade, claro que aproveitando o momento porque o Pan-Americano é um puta torneio também e é legal pra caramba estar representando o Brasil, então vou entrar com tudo para fazer um grande torneio."