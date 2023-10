Vale a leitura desse textinho aqui do Monteiro menos de 1h da vitória sobre o número 4 do mundo, Holger Rune. pic.twitter.com/tlD4nfbTLP -- Break Point (@BreakPointBR) September 15, 2023

Logo depois de ganhar do Holger Rune, na Davis, você fez um comentário em um post do Fernando Meligeni no Instagram (reproduzido no no tweet acima) que, quando eu li, me soou como um desabafo, algo que estava guardado há muito tempo. Teve um pouco disso?

O Felipe me mostrou algo que o tio dele tinha postado no Instagram. Os jogos estavam sendo transmitidos só pelo YouTube, e havia muitos comentários negativos durante o jogo, de um pessoal muito momentista ali. Eu não cheguei a ver os comentários em si, mas sei como funciona. Foi algo que me pegou muito de surpresa e senti um pouco essa necessidade de expor depois de muito tempo no circuito, jogando contra grandes jogadores. Foi minha segunda vitória contra um top 10 na carreira, depois de seis anos, jogando na quadra rápida indoor, fora de casa, contra um cara #4 do mundo, e essa vitória foi realmente fantástica, e eu só queria carregar coisas positivas comigo e com o time também. Também foi uma forma de não guardar essas coisas negativas para mim. Senti um pouco essa sensação de ter que dizer algo. Ter lido o texto do Meligeni foi super positivo, deixei lá minha sensação do momento e hoje tenho consciência total disso. No começo, quando eu tive essa primeira transição - meu primeiro grande ano foi 2016, depois em 2017 e 2018 eu patinei um pouquinho, mas eu me importava muito com essa questão dos comentários, de estar mostrando resultado. Eu não jogava tanto para mim. Estava sempre muito preocupado com o julgamento alheio. É tudo parte do processo, do amadurecimento também. Inúmeros tenistas passam por esse processo mesmo. Hoje eu me sinto tranquilo, mais em paz e melhor comigo mesmo, sabendo que eu tenho uma boa rede de apoio atrás de mim. Minha equipe, minha família, meus amigos... Acho que o trabalho que venho fazendo dos últimos anos tem mostrado isso. Este ano não foi uma temporada muito positiva, mas foi de muito aprendizado. Não tenho dúvidas que vou voltar a jogar am alto nível novamente nos grandes torneios. Acho que venho me encaixando cada vez melhor, principalmente depois dessa vitória, que me mostra que eu ainda tenho muita lenha para queimar. E foi um pouco isso. Não foi um desabafo só desse momento pontual, mas de uma certa história mesmo minha nos últimos anos na carreira.