Em seguida, destaco a importância do triunfo de Thiago Monteiro, que abriu as portas para a vitória brasileira em cima da Dinamarca na Copa Davis. Falo também sobre a lesão de Holger Rune e de como é importante contextualizar os resultados sem desmerecê-los (e uso como ilustração um exemplo recente de desrespeito contra o colega Rubens Lisboa no Twitter logo após o título de João Fonseca no US Open juvenil).

Logo depois, falo da lista de tenistas brasileiros no Pan e de sua motivação para estarem lá (principalmente as vagas olímpicas em jogo!).

Tudo relatado acima está disponível no Saque e Voleio Shorts, aberto para todos. Quem quiser ouvir pode clicar no player acima, do Spotify, ou buscar em seus players preferidos. O Shorts está disponível também no Apple Podcasts, na Amazon Music, no TuneIn e no Stitcher.

Na segunda parte do podcast, distribuída apenas para apoiadores do Saque e Voleio, respondo às perguntas enviadas em nosso grupo no Telegram e comento os seguintes assuntos:

- Eleição na ITF e como pode afetar (ou não) a Copa Davis

- A ausência de Alcaraz na Copa Davis

- A impressão de que o US Open deixou a desejar em nível técnico

- Caiu o nível do tênis masculino?

- Coaching frequente: melhor ou pior?

- Brasil com cada vez mais duplistas: bom ou ruim?

- O momento de Luisa Stefani no circuito

- Mouratoglou: mérito x marketing

- A resposta de Monteiro após superar Rune

.