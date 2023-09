Beatriz Haddad Maia comprou passagens aéreas e viajou até Guadalajara, sede um torneio da série WTA 1000, mas não pôde competir por causa de um acidente no banheiro de um hotel oficial do evento. Teve de tomar pontos nas duas mãos e não só deixará de somar pontos como ficará sem o prêmio em dinheiro que receberia ao entrar em quadra.

Vale ressaltar: o WTA 1000 de Guadalajara era uma chance enorme para a brasileira. O torneio está desfalcado das seis primeiras do ranking (algo que quase nunca acontece em um 1000), e a americana Danielle Collins, que seria a primeira adversária de Bia, abandonou na estreia. A brasileira enfrentaria Dolehide (#111 do mundo) ou Stearns (#43) na segunda fase e possivelmente Alexandrova (#20) nas oitavas de final. É justo dizer que Haddad Maia tinha chances boas de avançar até pelo menos as quartas de final. E se fosse "a" semana perfeita, abocanharia os mil pontos e US$ 545 mil, o prêmio em dinheiro dado à campeã.

Mas isso é só uma parte do potencial de prejuízo que Bia sofre ao não competir no México. Atual número 15 do mundo na Corrida - ranking que considera apenas os pontos somados em 2023 -, a brasileira ainda sonha com um lugar no WTA Finals, torneio de fim de ano que reúne as oito melhores tenistas da temporada. Estar no Finals significa, financeiramente, um bônus de US$ 100 mil, além dos ganhos a cada partida vencida. No Finals do ano passado, era possível ganhar até US$ 1,68 milhão. Este ano, o valor para a campeã ainda não foi divulgado, mas o prêmio total quase dobrou, indo de US$ 5 milhões para US$ 9 milhões. Sem poder jogar em Guadalajara, a paulista só terá mais um torneio da série 1000 para somar, e uma vaga no Finals passa a ser quase quase impossível no momento.